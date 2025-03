"Unia Europejska ciągle powtarzała, że 'piłka jest po stronie Moskwy'. Okazało się, że to był hokejowy krążek. I jest w grze" – napisała Zacharowa na swoim kanale Telegram.

Zacharowa odniosła się w ten sposób do możliwych rozgrywek amerykańskich i rosyjskich hokeistów. Zaskakująca propozycja padła podczas wtorkowej telefonicznej rozmowy obu przywódców. Według Kremla taka inicjatywa może poprawić relacje między krajami.

Władimir Putin i Donald Trump podczas rozmowy telefonicznej omówili możliwość zorganizowania meczów hokejowych między drużynami z Rosji i USA . Putin zaproponował, aby w meczach wzięli udział zawodnicy występujący na co dzień w rosyjskiej KHL oraz amerykańskiej NHL .

Donald Trump podszedł do propozycji z entuzjazmem. Poparł pomysł, uznając go za okazję do "budowania mostów" między narodami. Prezydenci USA i Rosji zgodzili się, że inicjatywa może poprawić relacje między krajami.