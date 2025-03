Ustalono wstrzymanie ataków na infrastrukturę. "Ale nie na cywilów"

Niedługo po zakończeniu rozmowy telefonicznej między Trumpem a Putinem, w Kijowie i obwodzie kijowskim ogłoszono alarm. Powodem był zmasowany atak rosyjskich dronów uderzeniowych typu Shahed. " Trump i Putin ustalili, że będą podejmować kolejne ustalenia, a my mamy robić swoje" – podkreślił Kowałenko.

Aplikacja ostrzegająca przed rosyjskimi atakami co kilkanaście minut wydawała komunikaty o podwyższonym poziomie zagrożenia. Towarzyszyły im apele do mieszkańców stolicy Ukrainy o pilne udanie się do schronów.