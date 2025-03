Adam Bodnar o Ewie Wrzosek: "Postępowanie pani prokurator było dopuszczalne"

Prokurator Ewa Wrzosek znalazła się w ogniu krytyki w związku ze śmiercią Barbary Skrzypek, bliskiej współpracowniczki prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Do śmierci doszło trzy dni po jej wizycie w prokuraturze , gdzie składała zeznania dotyczące sprawy "dwóch wież" Jarosława Kaczyńskiego - inwestycji, która miała być przeprowadzona w centrum Warszawy przez spółkę Srebrna, związaną z PiS.

Co zeznała Barbara Skrzypek? Kluczowe cytaty z przesłuchania

Prowadzące program pytały Bodnara, czy postępowanie pani prokurator było dopuszczalne i czy PiS chce wykorzystać śmierć Barbary Skrzypek jako paliwo. polityczne w kampanii prezydenckiej. - Myślę, że to jest pytanie do polityków prawa i sprawiedliwości, nie do mnie. Trudno mi sądzić jakie mają są cele związane z takimi a nie innymi działaniami Prawa i Sprawiedliwości. Ale jest postępowanie pani prokurator było dopuszczalne - powiedział Bodnar.