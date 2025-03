Nowacka o podwyżkach dla nauczycieli. Będą wypłacane wstecznie

- To jest ta sama podwyżka, jaką dostali wszyscy pracownicy w budżetówce. I oczywiście chciałabym, żeby nauczyciele zarabiali więcej. Natomiast proszę też pamiętać, że jedną z pierwszych decyzji rządu było podniesienie podwyżek, tak, żeby nauczyciele w 2024 roku dostali wynagrodzenie o 30 - 33 proc. większe. Plus teraz te pięć procent - mówiła na antenie TVP Info Barbara Nowacka.

Szefowa MEN wskazała, że podwyżki będą wypłacane wstecznie, a resort "oczywiście zmierza do tego, żeby nauczyciele zarabiali w Polsce naprawdę dobrze".

- Ale proszę pamiętać, że wypłaty nauczycieli za czasów PiS oscylowały w pobliżu płacy minimalnej. To jest po prostu niewyobrażalne, bo ludzie tak ciężko pracujący (...) zarabiali w okolicy płacy minimalnej - dodała.

Nowacka wskazała również, że jej resort pracuje nad ustawą, która będzie wspierała funkcjonowanie małych szkół, "żeby żadne dziecko nie było realnie pokrzywdzone przez to, że jego gmina, jego miejscowość jest trochę mniej zamożna".

Prowadzący rozmowę Mariusz Piekarski pytał, czy prace domowe wrócą do szkół.

- Od momentu kiedy jestem w ministerstwie, to uszczupliliśmy podstawę programową 20 proc., tak żeby nauczyciel miał czas przepracować wszystkie materiały na lekcji. Poza tym prace domowe w szkołach podstawowych nie są obowiązkowe, ale mogą być zadawane i nauczyciele zadają i mają możliwość również sprawdzenia i weryfikowania - podkreślała.

- Nauczyciele też to mówią: nie chcemy sprawdzać wypracowań, które widzimy, że napisała sztuczna inteligencja - mówiła Nowacka.

Dodała, że kartkówki to nie jedyna metoda oceniania, bo "jest wiele innych narzędzi i mechanizmów, których nauczyciel może wykorzystać".

Wskazała też, że problemem polskiej szkoły jest to, że uczniowie nie wiedzą, dlaczego uczą się niektórych rzeczy.

- To największy zarzut do polskich szkół od wielu lat, że nie pokazuje, po co się uczy i nie uczy praktycznie - podkreśliła.