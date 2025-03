Elżbieta Witek wezwała do odroczenia obrad Sejmu i do zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, by przeprowadzić "dyskusję na temat stanu praworządności w naszym państwie". Mówiła też o śmierci Barbary Skrzypek. - Pani Barbara była sama ze swoim strachem, a naprzeciwko niej było trzech upolitycznionych przedstawicieli prokuratury i adwokatury - grzmiała.