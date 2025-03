Kaczyński rozmawiał ze Skrzypek po przesłuchaniu. "Była w złej formie"

- To jest część tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Tylko że w tym wypadku mamy do czynienia z prawdziwą tragedią, bo nastąpiła śmierć, odszedł naprawdę bardzo wartościowy, bardzo cenny i bardzo dobry człowiek, bo świętej pamięci Barbara Skrzypek właśnie taką osobą była - mówił Jarosław Kaczyński.