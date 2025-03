Prawo jazdy kat. B i jego możliwości. Jakimi motocyklami i skuterami można jeździć?

Wiosna to czas, gdy na drogach pojawia się więcej motocyklistów. Wielu z nich korzysta z prawa jazdy kat. B, które umożliwia prowadzenie motocykli o pojemności do 125 ccm. Co ważne, zmiany w przepisach z 2015 r. pozwalają na to bez dodatkowych egzaminów, pod warunkiem posiadania prawa jazdy kat. B od co najmniej trzech lat.