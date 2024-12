Masz bezterminowe prawo jazdy? Musisz je wymienić. Jest ostateczna data

Zmiany w przepisach dotyczą wszystkich, którzy posiadają bezterminowe prawa jazdy. Od 18 stycznia 2013 r. w Polsce wprowadzono dokumenty z określonym terminem ważności. Dla kategorii B, B1, B+E, A, A1, A2, AM i T trwa on 15 lat, a dla kategorii C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E jedynie pięć lat.