Nowa funkcja dla użytkowników iPhona. Tap to Pay w Polsce

Funkcja Tap to Pay na iPhonie umożliwia sprzedawcom przyjmowanie płatności zbliżeniowych za pomocą aplikacji iOS. Wystarczy, że klient przyłoży swoją kartę, iPhone'a lub Apple Watch do iPhone'a sprzedawcy, a płatność zostanie zrealizowana dzięki technologii NFC. Nie jest wymagany dodatkowy sprzęt, co czyni to rozwiązanie wygodnym dla małych i średnich przedsiębiorców.