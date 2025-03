Kulisy rozmowy Trumpa z Putinem. Ten sygnał pokazał słaby punkt Kremla

Wymiana więźniów między stroną ukraińską i rosyjską, zawieszenie ataków na infrastrukturę energetyczną przez 30 dni, "natychmiastowe" rozpoczęcie dalszych negocjacji Rosjan z Amerykanami – to kluczowe ustalenia z rozmowy telefonicznej prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa .

Rozmowa nie przyniosła przełomu. Putin przedstawił trudne do zaakceptowania żądania, wśród których najważniejsze było zaprzestanie pomocy wojskowej Ukrainie, a także udostępnianie krajowi danych wywiadowczych . Wkrótce potem Kijów i inne miasta na Ukrainie ponownie stały się celem ataku powietrznego Rosji. Natomiast Ukraina wysłała drony, które uderzyły w bazę paliw w Kubaniu w Kraju Krasnodarskim.

- Pierwsze propozycje Rosji są wygórowane, co jest typową taktyką negocjacyjną, mającą na celu stworzenie przestrzeni do ustępstw i ostatecznego osiągnięcia satysfakcjonującego porozumienia – komentuje ppłk rez. Maciej Korowaj, analityk wojskowy.

- Za zaporowy można uznać warunek wstrzymania pomocy wojskowej Ukrainie. Trump nie do końca ma na to wpływ, ponieważ część uzbrojenia dostarczana jest przez kraje europejskie. Są jeszcze deklaracje unijnych przywódców o utrzymaniu wsparcia w przyszłości - tłumaczy ppłk Korowaj. - Jednocześnie Rosja wydaje się być świadoma swojej niekorzystnej sytuacji w dłuższej perspektywie konfliktu. Nie chcąc jakoś zrazić Trumpa, zaproponowali zawieszenie ataków na cele infrastruktury energetycznej - podkreśla.

Zdaniem Korowaja, komunikaty po rozmowie telefonicznej polityków świadczą, iż zawieszenie broni nie będzie łatwe do osiągnięcia, a nawet "przekreśla możliwość zawarcia zawieszenia broni w takiej formie, jaką mogliby sobie wyobrażać Amerykanie". Według rozmówcy, Rosja jest "na musie" i kontynuowanie wojny nie jest dla niej korzystne, zwłaszcza w kontekście poprawiającej się pogody, która zwiększa możliwości skutecznych działań ukraińskich, szczególnie z wykorzystaniem dronów.

Rozmówca WP uważa, że propozycja wstrzymania wzajemnych ataków na infrastrukturę sprzyja Rosji, która ma z tego powodu większe problemy niż Ukraina. - Ukraińskie ataki na rafinerie i bazy paliwowe były dotkliwe dla Rosjan. Spowodowały one znaczne ograniczenie produkcji rafinatów ropy naftowej, co jest istotne zarówno dla rosyjskiego wysiłku wojennego, jak i dla możliwości generowania dochodów poprzez eksport ropy naftowej - podkreśla ppłk rez. Korowaj. Zaznacza, że nie jest to problem paraliżujący dla państwa rosyjskiego, a jedynie kosztowny.