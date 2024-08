Urządzają piekło w Rosji. Ofensywa dronów pali rosyjskie rafinerie i bazy paliwowe

21 sierpnia po południu w rejonie lotniska wojskowego Olenia w obwodzie murmańskim (na północy Rosji), po raz pierwszy od rozpoczęcia pełnej inwazji na Ukrainę, zestrzelono drona typu - zmodyfikowany samolot. Jeśli został on uruchomiony z Ukrainy, byłby to rekord (2000 km) długości przelotu nad Rosją. To zdarzenie zapowiada, że polowanie na rafinerie obejmie nowe tereny.