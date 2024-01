Kolejne obostrzenia wobec Rosji. "Sankcje są nierychliwe, ale sprawiedliwe"

Unia przedłużyła o pół roku sankcje gospodarcze nałożone na Rosję. Mimo życzeniowego myślenia, do tej pory restrykcje nie przyczyniły się do upadku Federacji. - To, co udało się zrobić, to istotne osłabienie rosyjskiej gospodarki i wytrącenie Rosjanom najpotężniejszej broni względem Zachodu. A mianowicie uzależnienia energetycznego - komentuje w rozmowie z WP Jakub Wiech.