"175 obrońców wróciło do domu". Ukraina potwierdza wymianę z Rosją

"To jedna z największych wymian jeńców wojennych. Do domu wracają nasi żołnierze, sierżanci i oficerowie - wojownicy, którzy walczyli o naszą wolność w szeregach Sił Zbrojnych, Marynarki Wojennej, Gwardii Narodowej, Wojsk Obrony Terytorialnej i Straży Granicznej. Bronili Ukrainy na różnych frontach - w Mariupolu, w Azowstal, w Doniecku, Ługańsku, Chersoniu, a także w Charkowie, Mikołajowie, Zaporożu, Sumach i obwodzie kurskim" - podkreślił.

"Ukraina pamięta o każdym z naszych bohaterów i sprowadzimy wszystkich naszych ludzi do domu" - zapewnił..

O tym, że ma dojść do wymiany jeńców między Rosją a Ukrainą, poinformował we wtorek prezydent Donald Trump, który ogłosił to po rozmowie z Władimirem Putinem. Wymiana była jednak potwierdzona już wcześniej.