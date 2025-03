Zalew Zegrzyński zyska nową atrakcję. Prawdziwa gratka dla miłośników dwóch kółek

Marszałek Mazowsza Adam Struzik podkreśla, że to jedno z największych przedsięwzięć rowerowych w regionie . Liderem projektu jest gmina Nieporęt, która planuje zakończyć budowę do końca 2027 r. Oprócz pętli, planowana jest rozbudowa infrastruktury, w tym stojaków rowerowych i punktów serwisowych.

Obecnie wokół Zalewu Zegrzyńskiego istnieje 15 km ścieżek rowerowych . Nowa inwestycja ma na celu otoczenie całego akwenu trasami rowerowymi , co przyciągnie jeszcze więcej turystów. Anna Brzezińska z Zarządu Województwa Mazowieckiego zaznacza, że nowe ścieżki będą częścią europejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11.

Zalew Zegrzyński, znany również jako Zegrze, to sztuczny zbiornik wodny na rzece Narwi, położony około 30 km na północ od Warszawy. Jego powierzchnia wynosi około 27 km², co czyni go największym zbiornikiem wodnym na Mazowszu i jednym z większych akwenów wodnych w Polsce. Od lat 60. XX wieku jest popularnym miejscem wypoczynku, przede wszystkim wśród mieszkańców Warszawy.