Są wszędzie, nawet w miastach. Eksperci alarmują: Coraz więcej chorób

Kleszcze w Polsce to nie tylko problem wiosny i lata. Z powodu coraz cieplejszych zim, te niebezpieczne pajęczaki są aktywne przez cały rok. Można je spotkać wszędzie, nie tylko w lasach czy na łąkach, ale i w miastach , a z badań wynika, że w 90 proc. przypadków ukłucia kleszcza miało miejsce w pobliżu miejsca zamieszkania - w ogrodzie, parku miejskim czy na działce.

- Zmiany klimatyczne powodują, że obserwujemy coraz więcej kleszczy i dotyczy to nie tylko polski, ale też krajów sąsiednich. Poszerza się też zakres ich występowania - powiedziała prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych, Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na wtorkowej konferencji w Warszawie.

W Polsce, jak przypomina "Fakt", w warunkach naturalnych występuje 19 gatunków kleszczy , z których najczęściej spotykany jest kleszcz pospolity. Jego ugryzienie jest bezbolesne, co utrudnia szybkie wykrycie.

Kleszcze przenoszą groźne choroby, takie jak borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Z danych Państwowego Zakładu Higieny (PZH), które przytoczyła prof. Zajkowska, wynika, że z roku na rok gwałtownie wzrasta odsetek osób dotkniętych tą drugą chorobą: w 2019 r. było to 265 przypadków, w 2022 r. - 445, w 2023 - 659, a w 2024 r. aż 793 przypadki .

Kleszczowe zapalenie mózgu może prowadzić do poważnych powikłań, takich jak zapalenie opon mózgowych czy porażenie splotu barkowego. Prof. Zajkowska wyjaśniła, że wirus KZM jest wprowadzany do organizmu w momencie ukłucia przez kleszcza. Objawy mogą obejmować bóle mięśni, gorączkę, a w cięższych przypadkach problemy neurologiczne. Może dojść do porażenia czterokończynowego.