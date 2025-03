Braun ukarany. Obliczyli, ile straci pieniędzy

Europoseł Grzegorz Braun pod koniec stycznia zakłócał minutę ciszy poświęconej pamięci ofiar Holokaustu. Polityk krzyczał wtedy "módlcie się za ofiary żydowskiego ludobójstwa w Gazie". Został wówczas wykluczony z obrad (choć była to już końcówka), a następnie wyprowadzony z obrad.

Braun został ukarany. Jak przekazał europoseł, na 30 dni został wyłączony z obrad. A - biorąc pod uwagę, że PE zbiera się raz w miesiącu na cztery dni - to Braun na posiedzenia wróci dopiero jesienią.

Co interesujące - polityk będzie mógł brać udział w głosowaniach przez pół roku.

Z informacji przekazanych przez Brauna wynika, że otrzymał on dwie kary: utratę diet dziennych oraz wykluczenie z debat. Jak wskazuje "Fakt", dieta dzienna europosła to 350 euro, która ma pokrywać koszty zakwaterowania, posiłków i inne powiązane wydatki z wykonywaniem mandatu europosła tego dnia. Jeśli nie będzie jej pobierał przez 30 dni, to oznacza, że nie dostanie 10,5 tys. euro.