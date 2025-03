Plądrowali polskie domy. Trzech Gruzinów usłyszało wyrok

Gruzini wykorzystywali każdą okazję, by obrabować domy. Brak alarmu i chwilowa nieobecność właścicieli były dla nich wystarczającą zachętą. Włamywali się nawet do kilku domów dziennie. Kiedy właściciele wracali do domów, zazwyczaj zastawali bałagan, wywrócone szafy.