Gang Gruzinów rozbity. Splądrowali dziesiątki domów, wstrząsające zeznania ofiar

"Policja mocno nas zbiła, moja złamana wtedy noga do dziś mi puchnie!", "zawieziono nas do Poznania, siedzieliśmy skuci na podłodze, nawet nie dali krzeseł", "nie wiem, o co chodzi policji, biżuterię znalazłem na śmietniku", "fałszywe prawa jazdy kupiliśmy przez internet z Ukrainy" - tych kilka zdań skargi i tłumaczeń to właściwie wszystko, co udało dowiedzieć się śledczym od trójki skazanych właśnie Gruzinów.