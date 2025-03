USA dokumentowało rosyjskie zbrodnie wojenne. Umowę rozwiązano po cichu

Po zamknięciu programu badacze stracili dostęp do ogromnej ilości informacji, w tym zdjęć satelitarnych i danych biometrycznych, które pozwalały na ustalenie tożsamości i lokalizacji nawet 35 tys. ukraińskich dzieci. "Mamy powody, by sądzić, że dane z repozytorium zostały trwale usunięte" - stwierdziła grupa polityków pod przewodnictwem członka Izby Reprezentantów Republikanina Grega Landsmana w liście do sekretarza stanu Marca Rubia i szefa resortu finansów Scotta Bessenta. "Jeśli to prawda, miałoby to katastrofalne skutki" - dodano.