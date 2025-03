"Trump ulega Putinowi". Generał alarmuje

We wtorek późnym popołudniem polskiego czasu zakończyła się rozmowa telefoniczna między Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. W wydanych po jej zakończeniu komunikatach obie strony przekazały, że rosyjski dyktator zgodził się na 30-dniowe zawieszenie ataków na ukraińskie obiekty infrastruktury energetycznej .

- Mamy tutaj do czynienia z dyktatem Putina, któremu ulega prezydent Trump. Jeszcze byłbym w stanie zrozumieć takie przerwanie ataków, gdy na przykład Putin zadeklarował, że nie będzie już korzystał z pomocy najemników z innych państw, takich jak Korea Północna, ale takie zapewnienie nie pada - powiedział wojskowy.

- Putin pewnie potrzebuje czasu do otworzenia bazy rakietowej i jak tylko te 30 dni minie, to zaatakuje z impetem -uważa gen. Polko. Według niego "jedyny konkret", jaki wynegocjowano to wymiana jeńców wojennych pomiędzy Rosją, a Ukrainą w proporcji 175 na 175.