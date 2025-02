Wrzosek o przesłuchaniu Kaczyńskiego. "Takie wezwanie będzie"

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. doprowadzenia austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości poprzez wprowadzenie pokrzywdzonego w błąd. Chodzi o wybudowanie dwóch wieżowców na należącej do spółki Srebrna działce w Warszawie.

To przełom w sprawie, bo - przypomnijmy - 11 października 2019 r. prokuratura wydała postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa.

- Podstawowym błędem i w zasadzie od tego wszystko się zaczęło, jest to, że tego postępowania (wtedy - przyp. red.) nie wszczęto - mówiła na antenie radiowej Trójki prok. Ewa Wrzosek z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

- Nie podjęto żadnych czynności, które miały na celu zweryfikowanie tych wszystkich okoliczności, o których zeznawał Birgfellner, czyli pokrzywdzony, i wobec tego my tak naprawdę dzisiaj, czyli w 2025 roku, czyli po sześciu latach od złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu - podkreślała.

Pytana o to, dlaczego do tej pory nie przesłuchano Jarosława Kaczyńskiego, mimo, iż deweloper zeznawał, prok. Wrzosek wyjaśnia, że aby można było przesłuchać prezesa PiS, należało wszcząć śledztwo. A śledztwa nie było.

- A intencjonalnie i to jest bardzo widoczne, wynika zresztą z tego raportu Prokuratury Krajowej... intencjonalnie robiono wszystko, aby śledztwa nie wszcząć, bo kiedy się wszczyna śledztwo? Wówczas, kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Dlatego to śledztwo zostało przeze mnie wszczęte. Istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa - kontynuowała gościni programu "Bez uników" w Trójce.

Zaznaczyła, że "nie przesądza czy i w jaki sposób to przestępstwo zostało popełnione i przez Jarosława Kaczyńskiego, bo temu właśnie ma służyć przeprowadzenie postępowania przygotowawczego".

Padło pytanie o "walentynkę dla Jarosława Kaczyńskiego" (rozmowa odbywała się 14 lutego - przyp. red.), w postaci wezwania do prokuratury.

- Z pewnością takie wezwanie nastąpi. Postępowanie nie polega na tym, aby przyjąć zawiadomienie od jednej strony i następnie przesłuchać tylko tą drugą stronę i na tym zakończyć postępowanie. (...) Przez ponad 9 miesięcy siedmiokrotnie był przesłuchiwany, pokrzywdzony Gerald Birgfellne i dotychczasowy sposób prowadzenia tej sprawy nie wyjaśnił żadnych innych okoliczności. Nie podjęto żadnych czynności, które mogą być podjęte dopiero po wszczęciu śledztwa, które dopiero co nastąpiło.(...). Ale to nie oznacza, że pierwszą czynnością będzie przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego - odpowiedziała prok. Ewa Wrzosek.

W 2019 r. "Gazeta Wyborcza" ujawniła szczegóły zeznań austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. "Zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł dla księdza z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o budowę drapacza chmur w Warszawie" - podawała wówczas "GW".

- Wątek, o którym pani mówi, to, co potocznie w mediach określa się mianem łapówki dla księdza Sawicza, było objęte jeszcze innym postępowaniem, odrębnym. To postępowanie też podjęłam na nowo, więc tam jest jeszcze dodatkowy jeden tom tego postępowania - wyjaśniła prok. Wrzosek.