Prokurator Ewa Wrzosek odpowiada na tekst WP. Przypomina, kto rządził prokuraturą

Rząd PiS próbował zablokować zmiany w mediach

29 listopada poseł Bartłomiej Sienkiewicz (obecnie minister kultury), skierował do prokuratury rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie wniosek o podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia roszczeń o stwierdzenie nieważności/uchylenia uchwał dotyczących mediów publicznych. Pismo to wysłał również do pracującej w mokotowskiej prokuraturze Ewy Wrzosek.