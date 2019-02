Jarosław Kaczyński chciał dla niego 50 tys. zł? Kim jest ks. Rafał Sawicz

- Od dwóch i pół roku nie wiemy, gdzie przebywa ks. Rafał Sawicz. Nie ma z nim żadnego kontaktu – mówi Wirtualnej Polsce ks. Rafał Starkowicz, rzecznik gdańskiej kurii. Rok po "zaginięciu" duchowny został powołany do rady fundacji Instytut im. Lecha Kaczyńskiego. – Nie pobiera za to pieniędzy – mówi Wirtualnej Polsce Barbara Czabańska, prezes instytutu.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jarosław Kaczyński, prezes PiS (PAP, Fot: Jakub Kamiński)

"Gazeta Wyborcza" ujawniła szczegóły zeznań austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera. "Zeznał w prokuraturze, że Jarosław Kaczyński nakłonił go do wręczenia 50 tys. zł dla księdza z rady fundacji, która jest właścicielem spółki Srebrna. Chodziło o budowę drapacza chmur w Warszawie" - czytamy w gazecie.

Podpis ks. Sawicza był niezbędny, by rozpocząć budowę wieżowca przez spółkę Srebrna. Jarosław Kaczyński miał powiedzieć Birgfellnerowi, że będzie to kosztować 100 tys. zł. Ostatecznie w obecności żony przekazał – jak twierdzi - 50 tys. zł w kopercie.

Wskazał go abp Gocłowski

Kim jest duchowny, o którym mówi Birgfellner? Chodzi o ks. Rafała Sawicza, który 6 czerwca 2017 r. został powołany do rady Instytutu Lecha Kaczyńskiego. Od początku istnienia fundacji w radzie zasiadał abp Tadeusz Gocłowski. – Gdy zmarł, zgodnie ze statutem, powołano do rady osobę przez niego wskazaną – mówi Wirtualnej Polsce Barbara Czabańska, prezes Instytutu Lecha Kaczyńskiego.

I dodaje, że duchownego spotkała tylko kilka razy. – Poznałam go, gdy był powoływany do rady. Rzadko się spotykają w tym gronie. Nie ma żadnych godzin urzędowania. Nie otrzymuje się za to wynagrodzenia – mówi Czabańska.

Zapytaliśmy ją o fakt, że od ponad dwóch lat gdańska kuria nie ma żadnych wiadomości o ks. Sawiczu. Nie stawił się do parafii, do której został skierowany. – Nie mam o niczym pojęcia – mówi tylko Czabańska.

Nie wiemy, z czego żyje

W lipcu 2016 r. ks. Rafał Sawicz został dekretem biskupa skierowany do parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie, gdzie miał być wikariuszem. – Przyjął tę decyzję, ale nie stawił się w wyznaczonej parafii. Tyle wiemy. Nie znamy jego adresu, ani miejsca przebywania. Na pewno nie jest na żadnej parafii. Nie pracuje w diecezji gdańskiej – mówi ks. Rafał Starkowicz, rzecznik gdańskiej kurii.

Pytany o to, że "zaginiony" ksiądz zasiada w radzie Instytutu Lecha Kaczyńskiego, odmawia komentarza. - Nic nie wiem na ten temat - co robi, z czego żyje i za co kupuje chleb – mówi tylko ks. Starkowicz. Podkreśla, że ks. Rafał Sawicz od ponad dwóch lat nie kontaktował się z kurią gdańską, ale nadal jest księdzem. Jego nazwiska nie ma jednak na stronie parafii, do której został skierowany, mimo że są tam nazwiska wszystkich duchownych, którzy pełnili tam posługę.

Zanim ks. Rafał Sawicz został skierowany do gdańskiej parafii, opiekował się abp. Tadeuszem Gocłowskim, który uczynił go wykonawcą swojego testamentu. "Ks. arcybiskupowi metropolicie Sławojowi Leszkowi Głódziowi dziękuję, iż ze swej własnej woli przydzielił mi jako kapelana ks. Rafał Sawicza, który przez lata dbał o moje zdrowie, i to profesjonalnie - jako miłośnik medycyny. W sprawach społecznych różne były nasze opinie, ale pięknie żeśmy się różnili. Dbał też o moje życie duchowe jako kapłan. Bóg ci zapłać Rafale" – napisał w ostatnie woli abp Gocłowski. Duchowny majątek zapisał gdańskiej diecezji. Zrobił jednak uwagę pod adresem ks. Sawicza: "Pamiętaj, by rodzinie przekazać albumy, portret Rodziców... Wszystko według Twego uznania".

Masz newsa, zdjęcie lub film? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl