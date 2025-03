Grenlandia bezpieczna. Von der Leyen zapewniła mieszkańców

W swoim wystąpieniu von der Leyen skupiła się również na potrzebie zwiększenia inwestycji w europejską obronność. "Jeśli Europa chce uniknąć wojny, musi się do niej przygotować" - powiedziała do kadetów, przypominając, że czas "dywidendy pokojowej" już minął. Wezwała kraje UE do przyspieszenia inwestycji w wojsko, na wzór Danii, która utworzyła specjalny fundusz o wartości 6,7 mld euro na zakup uzbrojenia.