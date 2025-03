Jest komentarz Trumpa po rozmowie z Putinem

"Zgodziliśmy się na natychmiastowe zawieszenie broni w odniesieniu do wszelkiej infrastruktury i energii, z porozumieniem, że będziemy szybko dążyć do pełnego zawieszenia broni, a ostatecznie do zakończenia tej strasznej wojny między Rosją a Ukrainą" - dodał Trump i stwierdził, że ta wojna nigdy by się nie rozpoczęła, gdyby to on był prezydentem.