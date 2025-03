Niemiecki minister gospodarki Robert Habeck w rozmowie z Reutersem wyraził stanowczy sprzeciw wobec wznowienia dostaw gazu przez Nord Stream 2 . Podkreślił, że powrót do uzależnienia od rosyjskiej energii byłby " zupełnie niewłaściwym kierunkiem ".

Habeck przypomniał, że decyzje o budowie gazociągu zapadały za rządów CDU/CSU oraz socjaldemokratów, co doprowadziło do niebezpiecznej zależności .

Ukraińcy są wciąż pod agresją Rosji. Dlatego uważam, że mówienie o potencjale Nord Stream 2 lub naprawie Nord Stream 1 to zupełnie zły kierunek dyskusji.

Spekulacje o możliwym uruchomieniu Nord Stream 2 wywołały niepokój wśród europejskich polityków . Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz określił powrót do rozmów jako "niebezpieczny". Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen stwierdziła, że projekt nie leży w interesie Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreślała wcześniej, że UE nie zrezygnowała z wycofywania rosyjskiego gazu z Europy . Zaznaczyła, że jest to " absolutna konieczność ". Zapewniała, że UE zrezygnuje całkowicie z rosyjskich surowców energetycznych w 2027 r.

Gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2 od początku budziły kontrowersje zarówno w Europie, jak i na świecie . Pierwszy z nich, uruchomiony w 2011 r., zapewniał bezpośredni transport gazu ziemnego przez Bałtyk z Rosji do Niemiec, omijając kraje tranzytowe, takie jak Ukraina i Polska. Nord Stream 2, będący jego bliźniaczą infrastrukturą, miał podwoić przepustowość dostaw.

Krytycy gazociągów podkreślali, że powodują one rosnące uzależnienie Europy od rosyjskiego gazu i osłabienie energetycznego bezpieczeństwa regionu. Argumentowano też, że to narzędzie geopolityczne Kremla, mogące zostać wykorzystane do nacisków politycznych.