Sabotaż na Bałtyku. Były oficer wywiadu wątpi w ustalenia ws. Nord Stream

"To nie jest łatwe miejsce do takich działań"

- Kto pływał na otwartym morzu, to wie, że warunki tam są zmienne i bardzo trudne. To nie jest jezioro, żeby się zatrzymać, wskoczyć do wody i ot tak popływać. Zwłaszcza że Bałtyk jest niespokojnym morzem. To nie jest łatwe miejsce do takich działań. Trochę tego nie umiem sobie technicznie wyobrazić i mam spore wątpliwości. Największa to brak statku ekspedycyjnego - mówi WP Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu.