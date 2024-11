Szwecja i Finlandia wzywają mieszkańców do gotowości na wypadek wojny

"Żyjemy w niepewnych czasach. Konflikty zbrojne toczą się w naszym zakątku świata. Terroryzm, cyberataki i kampanie dezinformacyjne są wykorzystywane, by nas osłabić i wpłynąć na nas" - czytamy we wstępie broszury. Dokument zachęca do zaangażowania się w przygotowania obronne, takie jak dołączenie do organizacji wolontariackiej, kursy pierwszej pomocy czy rozmowy z sąsiadami.