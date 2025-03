PKW odrzuca sprawozdanie finansowe Konfederacji. "Niesprawiedliwe"

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) jednogłośnie odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. Decyzja ta oznacza, że partia straci dotację w wysokości od 400 do 500 tys. zł oraz prawo do subwencji.