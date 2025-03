Śmierć Barbary Skrzypek: Kontrowersje wokół przesłuchania i rola jej syna w PiS

Co musisz wiedzieć?

Kim jest Marcin Skrzypek?

Marcin Skrzypek, syn Barbary Skrzypek, od lat związany jest z PiS. Jego nazwisko pojawiło się w mediach w 2015 r., kiedy "Newsweek" poinformował o jego pracy w Parlamencie Europejskim. Skrzypek działa we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której należy PiS. W przeszłości pełnił funkcję politycznego attaché i asystenta w komórce do spraw prawnych.