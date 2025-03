Będzie specjalne postępowanie. Zbadają okoliczności przesłuchania

Materiały ws. okoliczności mierci Barbary Skrzypek zostaną przekazane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie celem wyznaczenia innej prokuratury spoza okręgu warszawskiego - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba. Jak dodał, śledczym zależy, aby "nie było żadnych wątpliwości co do bezstronności prokuratury i funkcjonariuszy".