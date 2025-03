Dzień Świętego Patryka 2025. Tradycje, ciekawostki i popularne wydarzenia

Zielone piwo, parady, tradycyjna muzyka, tańce i irlandzkie smakołyki – wszystko to sprawia, że Dzień Świętego Patryka to święto pełne radości i wspólnoty, które warto poznać z bliska. Co warto wiedzieć o tym dniu? Jakie tradycje i ciekawe zwyczaje towarzyszą temu wydarzeniu?

Dzień Świętego Patryka, obchodzony corocznie 17 marca, to jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu Irlandii. Jest to dzień, który upamiętnia rocznicę śmierci Patryka z Irlandii, misjonarza, który przyczynił się do chrystianizacji tego kraju. Choć pierwotnie był to dzień o charakterze religijnym, z biegiem lat święto zyskało międzynarodowy wymiar, stając się symbolem irlandzkiej kultury i dziedzictwa.