Skandal w irlandzkim parlamencie. Polityk zrezygnował

W wywiadzie udzielonym w programie The Week in Politics na antenie stacji RTÉ minister rolnictwa Martin Heydon, poseł Fine Gael, powiedział, że był "bardzo rozczarowany" oświadczeniem pana Conwaya i potwierdził, że w partii trwa postępowanie dyscyplinarne. - Co możemy zrobić w związku z sytuacją, o której dowiadujemy się w ten weekend w doniesieniach medialnych? Oczywistym jest, że osoba w partii, która podpisała partyjne zobowiązanie, że zostanie kandydatem Fine Gael, ma obowiązek poinformować partię, jeśli dojdzie do podobnego incydentu, a w tym przypadku tak się nie stało - podkreślał Heydon.