Magierowski dla WP: "Piłka była zawsze po stronie Rosji" [OPINIA]

- Teraz piłka jest po stronie Rosji - mówi Marco Rubio. Problem polega na tym, że piłka była zawsze po stronie Rosji, i to co najmniej od 2014 r., gdy doszło do aneksji Krymu .

Co ciekawe, w tym samym związku frazeologicznym, w języku angielskim, występuje słowo "court" ("The ball is now in Russia’s court"), które oznacza i "kort tenisowy", i "dwór". Piłka jest zatem na "dworze" Putina, władcy absolutnego, który mógłby podjąć decyzję o zakończeniu wojny jednym rozkazem, jednym podpisem, a nawet jednym gestem.