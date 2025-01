Prezydent zauważył, że Ukraina nigdy nie była członkiem NATO i, niestety, nie była chroniona przez żaden poważny sojusz gwarantów bezpieczeństwa. Podkreślił, że wojny nie toczą się na terytorium państw NATO, ale Ukraina, która jest w stanie wojny "ma prawo żądać poważnych i silnych gwarancji bezpieczeństwa od państw i organizacji międzynarodowych, które aspirują do roli globalnych liderów, oraz od krajów pretendujących do miana gwarantów pokoju".

We wtorek prezydent elekt Donald Trump powiedział, że "może zrozumieć uczucia" Rosji wobec dążenia Ukrainy do NATO i ostrzegł, że wojna może się zaostrzyć.

Podczas konferencji Trump sugerował również, że Ukraina nigdy nie powinna wstąpić do Sojuszu, wyrażając zrozumienie dla żądań Rosji w tej sprawie. Stwierdził też, że to decyzja Joe Bidena, by odmówić wykluczenia przyszłej akcesji Ukrainy do NATO, była powodem rosyjskiej agresji.