Gigantyczny pożar w Rosji. "Szczątki" dronów uderzyły w Engels

Ukraińcy uderzyli dronami morskimi. Rosjanie zamknęli most Krymski

Gubernator obwodu saratowskiego Romana Busargina przyznał, że "szczątki dronów uszkodziły jedno z przedsiębiorstw w mieście Engels". To tam znajduje się baza lotnictwa strategicznego Rosjan, wielokrotnie atakowana już wcześniej przez Ukraińców.

Wcześniej w bazie tej stacjonowały rosyjskie bombowce strategiczne Tu-95, (kryptonim NATO - "Bear"). Po kilku atakach na to lotnisko i uszkodzeniu co najmniej jednego "Niedźwiedzia", Rosjanie mieli jednak przenieść te maszyny do bazy Olenja za kołem podbiegunowym.