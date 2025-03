Trumpa nie obchodzi to, co krzyczy Europa? Vance stanowczo o Grenlandii

- Trzeba więc zadać sobie pytanie, jak zamierzamy rozwiązać ten problem? Jeśli oznacza to, że musimy bardziej terytorialnie zainteresować się Grenlandią, to właśnie zamierza zrobić prezydent Trump, ponieważ nie obchodzi go to, co krzyczą na nas Europejczycy. Obchodzi go stawianie interesów amerykańskich obywateli na pierwszym miejscu - stwierdził Vance.