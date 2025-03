Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Kiedy wypada i jak go świętować?

Światowy Dzień Czytania Tolkiena to okazja do celebrowania twórczości jednego z najważniejszych autorów fantasy . Wydarzenie organizowane przez brytyjskie Towarzystwo Tolkienowskie przyciąga fanów z całego świata, w tym z Polski. W bibliotekach odbywają się spotkania z pisarzami, maratony czytania oraz seanse filmowe.

To oni napisali najlepsze książki 2024 roku!

John Ronald Reuel Tolkien, znany na całym świecie jako twórca "Hobbita" i "Władcy Pierścieni", urodził się 3 stycznia 1892 roku w Bloemfontein, w Południowej Afryce. Jego rodzina powróciła do Anglii, gdy miał zaledwie trzy lata. Już w młodości wykazywał ogromne zainteresowanie literaturą, zwłaszcza językami i literaturą średniowieczną. Pasja do języków i mitologii rozwijała się przez całe jego życie, co miało znaczący wpływ na jego późniejsze twórczości.