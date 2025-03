Papież opuści szpital. Jego lekarz wskazał datę

Papież przebywał w szpitalu od ponad pięciu tygodni. W sobotę jego lekarz Sergio Alfieri podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że papież Franciszek w niedzielę opuści rzymską Poliklinikę Gemelli i wróci do Watykanu.

Dodał, że stan papieża jest stabilny i podkreślił, że Franciszkowi zalecono odpoczynek i rekonwalescencję przez co najmniej dwa miesiące.

Profesor Alfieri, zapowiadając wypis papieża przyznał, że w trakcie hospitalizacji dwukrotnie doszło do krytycznych sytuacji z powodu ciężkiego dwustronnego zapalenia płuc, w których życie Franciszka było zagrożone. Informując o jego obecnym stanie lekarz wyjaśnił: - Najcięższe stany zapalne zostały wyleczone. Niektóre wirusy zostały zredukowane.

Prof. Alfieri wspominał, że kiedy pewnego poranka razem z lekarzami zapytał papieża podczas kontroli płuc, jak się czuje i w odpowiedzi usłyszał: "Dalej żyję", to dzięki temu żartowi zrozumiał, że jest już lepiej. Dodał, że w czasie pobytu w szpitalu papież schudł, jednak nie jest to powód do niepokoju.