Przekazał nowe informacje o papieżu. Jedna szczególnie niepokoi

Kardynał Fernandez zasugerował, że papież może wrócić do Watykanu na Wielkanoc, ale lekarze chcą mieć pewność, że jest w pełni zdrowy. Dodał, że lekarzy niepokoi to, że papież od razu zamierza wrócić do pracy i poświęcać swój czas innym, a nie skupić się na powrocie do zdrowia.