Po raz pierwszy od 2009 roku. Już w niedzielę nietuzinkowe zjawisko

Jak wskazuje TVN Meteo, Saturn słynie z rozbudowanego systemu pierścieni, które są najbardziej imponujące w Układzie Słonecznym. W niedzielę jednak, około godziny 17 czasu środkowoeuropejskiego, pierścienie te znikną z naszego pola widzenia. Zjawisko to jest związane z nachyleniem osi Saturna. Kiedy planeta ustawia się krawędzią pierścieni do Ziemi, płaszczyzna ta odbija mało światła, co utrudnia ich obserwację.

Mimo że pierścienie będą niewidoczne, Saturn nadal będzie interesującym obiektem do obserwacji. Najlepszym momentem na podziwianie planety będzie opozycja, która nastąpi 21 września. Wtedy Ziemia znajdzie się między Saturnem a Słońcem, co sprawi, że planeta będzie szczególnie jasna i okazała. TVN Meteo podkreśla, że to doskonała okazja dla miłośników astronomii, by podziwiać Saturna na nocnym niebie.