Rozwścieczeni kibice z Niemiec i strażak. Jest nagranie z meczu

"Strażak wykonuje swoją pracę, dba o bezpieczeństwo, a spotyka go coś takiego. Wielka brawura, bo zza krat łatwo udawać odważnego" - ocenił serwis.

- To był sektor wydzielony dla kibiców przyjezdnych, w tym przypadku kibiców Magdeburga. Jednemu z nich flara spadła w okolice, gdzie były plecaki. Obecny na miejscu strażak z OSP podszedł i psiknął gaśnicą. To było działanie typowo prewencyjne, tam nie było żadnego pożaru. Dowódca strażaków potwierdził, że strażacy nie czuli zagrożenia ze strony kibiców - przekazał WP kpt. Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Jak poinformował prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski na stadionie doszło też do innych incydentów. Wandale zdewastowali toalety. "Stadion jest ubezpieczony i poradzimy sobie z tymi zniszczeniami. Nie zmienia to faktu, że te akty wandalizmu są paskudne" - napisał Wiśniewski na Facebooku.

"Blisko dwanaście tysięcy ludzi miało wczoraj wielkie święto! A mała garstka pokazała, że bliżej im do świnek w chlewie niż do ludzi" - skomentował prezydent Wiśniewski.

Administrator stadionu, Zakład Komunalny w Opolu, złożył zawiadomienie o zniszczeniach. Na profilu Odry Opole pojawiło się oświadczenie: "Jeżeli czujecie się sztukmistrzami i drzemie w Was artystyczna dusza, mamy jedną podpowiedź: Itaka Arena to nie jest najlepsze miejsce do wystawy Waszych prac".