Ukraiński żołnierz aresztowany za współpracę z Rosją

Zadaniem agenta było "zintegrowanie się" z ukraińską armią, aby zbierać dane wywiadowcze dla Rosji. Początkowo został zmobilizowany do jednej z tyłowych jednostek wojskowych, a następnie przeniesiony do bojowej brygady na Kurczyźnie. Przekazywał Rosjanom koordynaty do ataków na ukraińskie pozycje.