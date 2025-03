USA siądą do stołu z Iranem? W tle program nuklearny Teheranu

Stany Zjednoczone wyrażają chęć negocjacji z Iranem dotyczących jego programu nuklearnego, co potwierdził specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff. - Nie musimy rozwiązywać wszystkiego militarnie - zaznaczył.

Stany Zjednoczone dążą do podjęcia rozmów z Iranem na temat jego programu nuklearnego. Specjalny wysłannik USA ds. Bliskiego Wschodu, Steve Witkoff, w wywiadzie dla telewizji Fox News podkreślił, że administracja prezydenta Donalda Trumpa jest gotowa na dyplomatyczne rozwiązanie tej kwestii. - Nie musimy rozwiązywać wszystkiego militarnie - zaznaczył Witkoff.

USA siądą do stołu z Iranem? W tle program nuklearny Teheranu

Witkoff wyraził nadzieję, że porozumienie z Iranem jest możliwe do osiągnięcia drogą dyplomatyczną. - Jeśli nie, to alternatywa nie jest zbyt dobra - dodał. W podobnym tonie wypowiedział się doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego, Mike Waltz, który w rozmowie z telewizją CBS stwierdził, że Iran musi "całkowicie zrezygnować" z ambicji posiadania broni jądrowej w sposób widoczny dla całego świata.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Odwiedziliśmy schron w Białymstoku. "Jeden z lepiej utrzymanych"

Minister spraw zagranicznych Iranu, Abbas Aragczi, poinformował, że jego kraj nie sprzeciwia się rozmowom z USA, ale podkreślił, że negocjacje nie będą możliwe, dopóki Waszyngton nie zmieni swojego podejścia do Teheranu. W połowie marca prezydent Donald Trump wysłał do irańskich władz list z propozycją negocjacji nowego porozumienia nuklearnego, dając Iranowi dwa miesiące na decyzję.

Duchowo-polityczny przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, odrzucił ofertę USA, określając ją jako "zwodniczą". Mimo to, Aragczi zapowiedział, że Iran wkrótce odpowie na groźby i możliwości zawarte w liście. Zasugerował, że powrót do porozumienia z 2015 r. w jego oryginalnej formie jest niemożliwy, ale może ono stanowić punkt wyjścia do nowych negocjacji.

Historia porozumienia

W 2018 r. USA wycofały się z porozumienia nuklearnego z Iranem, oskarżając go o złamanie jego zasad. Obecnie Aragczi zaznacza, że umowa sprzed 10 lat może być podstawą do nowych rozmów. Porozumienie z 2015 r. łagodziło międzynarodowe sankcje w zamian za ograniczenie programu nuklearnego przez Iran i umożliwienie dostępu zagranicznym inspektorom do irańskich obiektów nuklearnych.

Program nuklearny Iranu

Iran od lat rozwija swój program nuklearny, co budzi niepokój na arenie międzynarodowej. Chiny, Rosja i Iran zacieśniają współpracę, sprzeciwiając się jednostronnym sankcjom. Chiny apelują o pokojowe rozwiązanie kwestii nuklearnej, podkreślając prawo Iranu do pokojowego wykorzystania energii jądrowej.

Amerykański wywiad ujawnia, że Iran bada szybkie metody budowy bomby atomowej, co może skrócić czas jej powstania do kilku miesięcy. Iran oficjalnie deklaruje, że jego program nuklearny nie ma celów wojskowych, jednak wzbogacenie uranu do poziomu 60 proc. budzi obawy.

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej ostrzega, że Iran posiada uran wystarczający do budowy pięciu ładunków nuklearnych. Teheran ogranicza dostęp inspektorów, co utrudnia pełną ocenę sytuacji. Społeczność międzynarodowa z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń, oczekując na dalsze kroki ze strony Iranu.