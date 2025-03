Pięciolatek zadzwonił na numer alarmowy. "Mama i tata cały czas śpią"

Pięcioletni chłopiec zadzwonił na numer alarmowy 112, informując, że jego rodzice śpią i nie reagują na płacz młodszego brata.

informując, że jego rodzice śpią i nie reagują na płacz młodszego brata. Policja zatrzymała 29-letniego mężczyznę i 30-letnią kobietę, którzy opiekowali się nim oraz dwójką jego rodzeństwa. Byli pod wpływem alkoholu.

którzy opiekowali się nim oraz dwójką jego rodzeństwa. Byli pod wpływem alkoholu. Usłyszeli zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo, a sąd rodzinny zdecyduje o ich dalszych prawach rodzicielskich.

W czwartek przed południem na numer alarmowy 112 zadzwonił mały chłopiec z jednej z miejscowości w powiecie zgierskim. Podczas rozmowy z dyspozytorką przekazał, że jego rodzice "cały czas śpią", a jego młodszy brat płacze.

Dyspozytorka długo próbowała ustalić z dzieckiem, gdzie przebywa i co dzieje się w domu. Przez ten czas w tle słychać było płacz małego dziecka.

- Dzień dobry, mama i tata śpią już - zaczął maluch, po czym dodał, że jak odejdzie od młodszego brata, to ten "będzie płakać". Na to dyspozytorka dopytywała, czy jego opiekunowie śpią właśnie w tym momencie. - Tak, cały czas - odpowiedział. - Proszę pani... halo, halo, musicie powiedzieć mamie, "obudź się" - kontynuował.

"Mama nie chce telefonu mieć"

Dyspozytorka zachęcała następnie dziecko do tego, aby podało telefon swojej matce, na co pięciolatek zareagował, podejmując kolejne próby umożliwienia rozmowy z nią. - Mamusiu ktoś dzwoni, pani dzwoni - słychać było głos malucha. - Daję mamę. Proszę pani, musi pani gadać do mamy ucha, musi pani krzyknąć - przekazywał chwilę potem, po czym stwierdził, że "niestety mama nie może odebrać, ona nie chce telefonu mieć". Potwierdził też, że obok matki jest jego ojciec, który również śpi, a na pytania o płaczącego brata poinformował, że "ma mokrą pieluchę".

Gdy dyspozytorka dowiedziała się od pięciolatka, że ten przebywa w domu, próbował on wytłumaczyć, gdzie mieszka. - Skręcasz w prawo, potem w lewo i biało-czarny dom, ma długi balkon, to my - przekazał. Na pytanie o to, co widać na podwórku, powiedział: - Mamy hulajnogę różową popsutą.

To właśnie ten szczegół doprowadził policjantów do celu. Funkcjonariusze odnaleźli budynek, po czym w oknie zobaczyli machającego do nich chłopca. W domu znaleźli troje dzieci w wieku pięciu i trzech lat oraz dziewięciu miesięcy i ich rodziców - 30-letnią matkę i 29-letniego ojca. Badanie trzeźwości wykazało u nich ponad promil alkoholu w organizmach.

Według relacji policji w domu panował bałagan, a dzieci były widocznie zaniedbane i głodne.

Rodzice zostali zatrzymani, a sąd podjął natychmiastową decyzję o wydaniu dla nich zakazu zbliżania i kontaktowania się z dziećmi. Oboje usłyszeli zarzuty narażenia dzieci na niebezpieczeństwo. Grozi im za to kara nawet do pięciu lat więzienia. Ponadto sąd rodzinny zadecyduje o władzy rodzicielskiej względem dzieci.

