Islandia. Minister edukacji podała się do dymisji. Szokujący powód

W rozmowie z dziennikarzami 58-letnia obecnie Thorsdottir zaprzeczyła, jakoby wykorzystała seksualnie nastolatka, choć przyznała, że nie poradziła sobie z sytuacją. - On był tak we mnie zakochany, że bez względu na to, jak starałam się uciec, to nie działało - tłumaczyła. Podkreśliła, że w tamtych czasach różnice wieku w związkach nie były niczym niezwykłym, choć zazwyczaj dotyczyły starszych mężczyzn i młodszych kobiet.