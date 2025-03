Nadciąga duża zmiana w pogodzie. IMGW pokazał modele

W poniedziałek opady deszczu wystąpią niemal w całym kraju, a ich suma wyniesie do 10-15 mm. Według IMGW, na południu i południowym wschodzie mogą pojawić się słabe burze i grad. Modele instytutu przewidują, że na Mazurach możemy spodziewać się deszczu ze śniegiem. Temperatury będą się wahać od 6-8 st. C na północy do 15 st. C na południu.