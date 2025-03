Wielkanoc 2025. Czy pogoda zaskoczy nas deszczem?

Rozpoczęła się astronomiczna wiosna. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej koniec marca i początek kwietnia przyniosą temperatury wyższe od średniej, szczególnie na północnym i południowym wschodzie Polski . Jednak w miarę zbliżania się do Wielkanocy, temperatury mogą spaść do typowych dla tej pory roku wartości.

Pogoda w czwartek w Polsce będzie rzeczywiście wiosenna. Będzie słonecznie, a temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C do 15 st. C. Chłodniej zrobi się tylko na terenach podgórskich Karpat oraz w rejonie Półwyspu Helskiego i na Mazurach - tam od 6 st. C do 9 st. C.