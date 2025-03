Sędziowie TK bez pensji. Hermeliński komentuje decyzję

Były sędzia TK Wojciech Hermeliński w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że wstrzymanie wynagrodzeń dla sędziów dublerów jest zasadną decyzją. - Jeśli chodzi o wstrzymanie wynagrodzeń dla sędziów dublerów, to uważam, że jest to zasadna decyzja - powiedział Hermeliński. Zauważył jednak, że nie wszyscy sędziowie TK są dublerami, co budzi jego wątpliwości.

Portal wpolityce.pl podał, że zaległość Skarbu Państwa wobec sędziów TK wynosi obecnie jednomiesięczne wynagrodzenie. Część sędziów zwróciła się do Prezesa TK o wypłatę zaległych pensji w drodze przedsądowego wezwania do zapłaty. Hermeliński podkreślił, że choć obecny TK jest krytykowany, to nie jest to powód do odbierania wynagrodzeń wszystkim sędziom.