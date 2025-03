Sołowjow podkreślił, że Europa dąży do tego, by do 2029 roku być gotową na konflikt z Rosją. Według niego, europejskie ambicje zbrojeniowe są częścią planu zaatakowania Rosji. - Musimy zdać sobie sprawę, że Trump dał nam teraz cztery lata na przygotowanie się do tego, co jest już nieuniknione - wielkiej europejskiej wojny - mówił Sołowjow w swoim propagandowym wystąpieniu.